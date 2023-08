Il furto di energia elettrica è una pratica piuttosto diffusa, talvolta infatti, molte persone rischiano di essere vittime inconsapevoli di queste attività illecite.

In quanto, ad oggi, sempre più persone riescono ad inventare le strategie più assurde, sofisticate e dunque difficili da identificare, al fine di far poggiare sulla bolletta altrui i loro consumi di energia elettrica.

Come detto, tali attività sono abbastanza complicate da riconoscere, soprattutto da parte di persone più anziane o poco esperte.

Furti di energia elettrica: come riconoscerli

Per questa ragione, di seguito, vi forniamo una lista di alcuni segnali, su cui prestare particolare attenzione, nel caso in cui abbiate il dubbio che il vostro contatore di energia elettrica possa essere stato compromesso in qualche modo.

Innanzitutto, la prima cosa a cui dovete prestare attenzione e se notate un aumento improvviso del costo della vostra bolletta. In quanto, anche se si tratta di una cifra sempre variabile, con il passare del tempo, ogni nucleo familiare, in base alle abitudini di consumo, riesce a prevedere pressappoco quanto potrebbe essere la somma da aspettarsi sulla bolletta che arriva a fine mese. Ciò naturalmente cambia se qualche truffatore ha deciso di sfruttare il vostro contatore. Un aumento esponenziale dei costi in bolletta risulterebbe subito evidente.

Nel momento in cui avete la certezza che qualcuno sta effettivamente commettendo un furto di energia elettrica, è importante rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine ed esporre denuncia. Infatti, tale attività, rientra nella categoria di furto aggravato, che potrebbe essere punito con una reclusione in carcere dai due ai sette anni, fino ad una multa di €1500.

Tali disposizioni sono state confermate direttamente dalla Cassazione.