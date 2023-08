WindTre vuole indubbiamente rubare la clientela agli operatori telefonici virtuali, ultimamente in grande spolvero e sempre pronti ad accattivarsi i consumatori che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, godendo ugualmente di tantissimi contenuti speciali.

L’accesso alla promozione è possibile solo ed esclusivamente soddisfacendo determinati prerequisiti, ciò sta a significare che ogni giorno gli utenti che volessero accedere alla promo, devono comunque sottostare a vincoli predefiniti e ben specifici, come la provenienza da uno specifico operatore telefonico.

WindTre, offerte con tutto illimitato gratis

Il suo nome è Start 5G Summer, una promozione che nasconde al proprio interno un prezzo fisso di soli 12,99 euro al mese, e la necessità comunque di versare il canone direttamente tramite il conto corrente bancario o la carta di credito non ricaricabile.

Il bundle messo a disposizione per coloro che decideranno di abbandonare uno tra Iliad o un MVNO è davvero interessante, considerando appunto che parliamo di illimitati minuti da utilizzare liberamente verso tutti, ben 200 SMS da inviare a chi si vuole, ed anche 100 giga di internet alla massima velocità (di questi, 11,9 giga sono utilizzabili in Unione Europea).

Inclusi nell’offerta troviamo numerosi servizi, come 5G, quindi la massima velocità di navigazione senza costi aggiuntivi, il blocco servizi a sovrapprezzo e similari. Inizialmente viene richiesto il versamento di 9,99 euro se attivata in negozio, o gratis sul sito ufficiale, a patto che il cliente resti tale per almeno 24 mesi (altrimenti si pagheranno le rate restanti).