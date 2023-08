Ad agosto e in questo periodo di vacanze WhatsApp diventa ancor più fondamentale di quanto non lo sia durante gli altri mesi dell’anno per restare in contatto con i propri affetti durante i diversi viaggi e le diverse gite fuori porta o anche per organizzare proprio viaggi ed uscite. La comunicazione su WhatsApp però non si nutre soltanto di contatti stretti, ma espone gli utenti anche ad una serie di gravi pericoli, caratterizzati ancora una volta dalle famose catene.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Proprio le catene, ancora popolari sulla chat, sono fonte di quei messaggi spam che spongono gli utenti a rischi non da poco e che mettono in pericolo la sicurezza online del pubblico.

In queste settimane d’estate su WhatsApp spopolano, ad esempio, le catene che promuovono finti codici sconto per i del mondo hi-tech ma anche per i diversi brand del settore alimentare e della moda. Spinti dalla possibilità di ottenere buoni sconto il cui valore supera anche i 100 euro, i lettori di questi messaggi inoltrati a catena sono indirizzati su un form da comprare in ogni sua voce.

Se il form si rivelerà presto inutile per l’ottenimento del codice sconto, i dati condivisi dagli utenti con i cybercriminali che si celano dietro queste vere e proprie truffe saranno fondamentali per diversi scopi. L’obiettivo degli hacker con le catene è quello di dar vita a profili fasulli in rete ed effettuare dei veri e propri furti d’identità. Già molti iscritti a WhatsApp nelle scorse giornate sono cadute in questa subdola trappola.