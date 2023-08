Le offerte del volantino Unieuro sono tra le migliori del periodo corrente, perché in grado di ridurre moltissimo la spesa finale che gli utenti si ritrovano a dover sostenere, a prescindere dalla categoria merceologica, sia essa smartphone che elettrodomestici generali.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono avevamo già visto in passato da Unieuro, ciò sta a significare che gli acquisti sono perfettamente effettuabili nei singoli negozi, oltre che direttamente online sul sito dell’azienda. Solamente su quest’ultimo il consumatore si ritrova a poter optare per la spedizione a domicilio gratuita, con consegna entro pochi giorni dall’acquisto.

Unieuro, quali sono i nuovi prodotti in offerta

Ultimi giorni di validità per una delle migliori campagne promozionali del periodo, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter scoprire i prezzi più bassi del volantino Unieuro, come nel caso del Samsung Galaxy S23, che oggi risulta essere acquistabile a soli 749 euro (un ottimo risparmio sul valore originario).

Le occasioni migliori sono comunque accompagnate nella fascia intermedia della telefonia mobile, dove si possono trovare tantissimi prodotti in promozione a meno di 450 euro, tra cui spiccano anche Galaxy A54, Galaxy A34, Honor 90 Lite, Galaxy A14, Oppo Reno8 Lite, TCL 30 Se ed anche Oppo A96.

Le novità ed i prezzi più bassi del normale non terminano qui, finalmente da Unieuro sarà possibile acquistare anche televisori, elettrodomestici e prodotti di qualità superiore al normale. Per i dettagli vi potete collegare anche al sito ufficiale.