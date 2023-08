TIM rappresenta a tutti gli effetti uno dei migliori operatori telefonici del nostro paese, l’azienda che da sempre riesce a convincere un numero sempre più grande di consumatori al cambio operatore, ed allo stesso tempo al raggiungimento di performance e bundle di altissima caratura.

L’ultima pazza idea di TIM risiede nel voler offrire al consumatore finale la possibilità di accedere gratuitamente ad una specifica offerta, almeno per il primo mese, portandolo ad iniziare a pagare dalla seconda mensilità. L’attivazione, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, è possibile esclusivamente sul sito ufficiale, così sarà possibile godere di tutti i benefici.

TIM, che regalo con questa nuova offerta

L’occasione assolutamente da non perdere prende il nome di TIM Power Supreme Easy, una promozione incredibile che può essere attivata solamente da coloro che escono da Iliad o da un MVNO, ed arrivano a pagare solamente 7,99 euro al mese, addebitati direttamente sul credito residuo.

Inizialmente l’utente si ritrova a versare 25 euro, di cui 20 euro per il credito residuo, ricordando comunque che il primo mese è gratis, si dovrà pagare direttamente dal secondo rinnovo.

Le ottime notizie non terminano qui, infatti il bundle incluso è decisamente interessante, con 150 giga di traffico dati alla massima velocità (4G), minuti e SMS illimitati da utilizzare verso tutti e non solo. Gli utenti che attiveranno in casa la promozione TIM Unica Power, potranno addirittura godere di giga illimitati in 5G.