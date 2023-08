In un periodo storico in cui la fiducia tra i partner sembra essere sempre più sottile, in molti ci stanno chiedendo se fosse possibile spiare WhatsApp di una determinata persona, riuscendo così a carpire, gratuitamente, la maggior parte delle informazioni e dei dati scambiati.

Di base il metodo che vi proponiamo oggi è completamente legale e non richiede l’installazione di alcun software sullo smartphone della “vittima”, in questo modo non sarà necessario mettere le mani sullo stesso per installare app particolari, sebbene proponga un risultato finale decisamente limitato, poiché non sarà possibile prendere visione delle chat e dei messaggi scambiati.

Spiare WhatsApp, ecco come farlo completamente gratis

La soluzione che vi proponiamo passa per WhatsApp Tracker, un software che dovete installare sul vostro smartphone, o semplicemente vi potete accedere tramite il notebook/pc di cui siete in possesso. Il suo funzionamento è molto semplice, dopo aver individuato uno specifico account/utente, va a registrare tutti gli accessi/disconnessioni da WhatsApp, salvandoli direttamente su un file log.

Colui che vuole spiare il partner potrà accedere in un secondo momento a questo file, per scoprire quando e come il suddetto si è autenticato a WhatsApp, conoscendone nel dettaglio gli orari, così da poter capire a tutti gli effetti se ha mentito a specifiche domande oppure no.

Un piccolo trucchetto che vi può aiutare a capire molte cose, scoprendo nel dettaglio l’atteggiamento di una persona, senza risultare troppo invasivi nè comunque essere costretti a mettere le mani sullo smartphone della stessa.