Mancano pochi giorni al grande ritorno della Serie A. Il campionato italiano di calcio anche quest’anno sarà in diretta esclusiva su DAZN con la trasmissione integrale di tutte le partite, ma anche su Sky con la presenza di tre partite per ogni giornata. In vista del ritorno della Serie A, proprio la piattaforma satellitare ha un’offerta esclusiva per i suoi possibili clienti.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

La nuova politica commerciale di Sky mira ad una riduzione decisa dei costi. I clienti che decidono di attivare un piano per la tv satellitare, infatti, ora potranno anche contare su un vantaggioso periodo di prova per scoprire contenuti e tecnologie della pay tv.

Tutta la proposta di Sky in termini di contenuti televisivi e di tecnologie sarà disponibile ad un vero costo da ribasso: soltanto 9 euro da pagare in unica soluzione. Il periodo di prova a disposizione del pubblico avrà una durata pari a trenta giorni.

Nel corso del periodo di prova, i clienti che scelgono Sky potranno accedere senza alcun limite a tutti i canali ed i contenuti dei pacchetti Sport e Calcio ma anche ai canali ed ai contenuti del pacchetto Cinema. Inoltre, sul fronte delle tecnologie esclusive della pay tv, i clienti avranno anche accesso ai servizi del decoder di ultima generazione Sky Q.

Una volta trascorso il periodo di prova, l’utente avrà piena libertà: proseguire la visione dei canali di Sky con un regolare abbonamento o chiudere la visione del satellitare, senza alcuna penale.