Abbiamo avuto modo di provare il nuovissimo MEATER Block, un dispositivo smart, che consente di cuocere la carne in modo perfetto grazie alle sonde. Dotato di un’applicazione disponibile per Android ed iOS è in grado di aiutarvi nella cottura anche grazie ai programmi preinstallati. Andiamo a scoprire insieme come si è comportato durante i nostri test.

Contenuto della confezione

Quando si apre la confezione del MEATER Block, si è accolti da un’esperienza di presentazione ben curata e protettiva. Il contenuto della confezione è studiato per offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per iniziare a utilizzare il termometro MEATER Block. Ecco cosa troverai all’interno:

Blocco in Legno di Bambù

Il cuore del MEATER Block è costituito da un blocco monoblocco realizzato in legno di bambù di alta qualità. Questo blocco funge da base per le sonde MEATER e ospita l’unità di comunicazione con display OLED. Il design è elegante e moderno, contribuendo a rendere il MEATER Block un oggetto di design che si integra facilmente in qualsiasi cucina.

Sonde MEATER

La confezione include quattro sonde MEATER, ciascuna dotata di un sensore di temperatura in acciaio inossidabile. Queste sonde sono progettate per essere inserite nella carne durante la cottura, monitorando con precisione la temperatura interna e trasmettendo i dati all’unità di comunicazione.

Unità di Comunicazione con Display OLED

Il MEATER Block è dotato di un’unità di comunicazione che ha un display OLED integrato. Questo display fornisce informazioni chiare e facilmente leggibili sulla temperatura attuale e quella target delle diverse sonde. Inoltre, consente di monitorare il progresso della cottura senza dover consultare un’applicazione esterna.

Istruzioni Dettagliate e Guida Rapida di Avvio

All’interno della confezione troverai istruzioni dettagliate che guidano l’utente attraverso il processo di installazione e utilizzo. Inoltre, una guida rapida di avvio rapido fornisce le informazioni essenziali per iniziare rapidamente.

Batterie

Sul retro del blocco in legno di bambù sono alloggiate le batterie necessarie al funzionamento. Queste batterie forniscono l’alimentazione all’unità di comunicazione e alle sonde MEATER, garantendo il corretto funzionamento dell’intero sistema.

Design e materiali

Il design e i materiali utilizzati contribuiscono a renderlo non solo un utile strumento per la cottura, ma anche un oggetto di design che si integra armoniosamente nell’ambiente della cucina. Ecco come il design e i materiali si combinano per creare un prodotto di alta qualità:

Blocco in Legno di Bambù

Il MEATER Block è caratterizzato da un blocco monoblocco realizzato in legno di bambù. Questo materiale conferisce un aspetto naturale ed elegante al prodotto, con venature e texture uniche che aggiungono un tocco di classe. Il legno di bambù è apprezzato non solo per la sua bellezza estetica, ma anche per la sua durabilità e resistenza.

Sonde in Acciaio Inox e Ceramica

Le sonde sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, che garantisce una lunga durata nel tempo e la capacità di resistere alle elevate temperature associate alla cottura. La sezione esterna delle sonde è rivestita in ceramica resistente al calore, che contribuisce a proteggere il sensore e a mantenere la precisione delle misurazioni.

Display OLED Integrato

L’unità di comunicazione del MEATER Block è dotata di un display OLED touch capacitivo. Questo display offre un’interfaccia chiara e intuitiva per visualizzare le temperature correnti e obiettivo delle diverse sonde. Il display si integra perfettamente nel blocco in legno, contribuendo al design pulito e moderno del prodotto.

Eleganza e Funzionalità

Il design è caratterizzato da linee pulite ed eleganti. Il blocco in legno di bambù, le sonde in acciaio inossidabile e il display OLED si combinano per creare un oggetto esteticamente gradevole che non passerà inosservato in cucina. Oltre all’aspetto estetico, il design è anche funzionale, poiché il blocco offre uno spazio dedicato per l’inserimento delle sonde e l’unità di comunicazione, mantenendo tutto organizzato e facilmente accessibile.

Come si utilizza?

Aver avuto l’opportunità di utilizzare il MEATER Block in cucina è stato un vero e proprio cambiamento di prospettiva nella mia esperienza di cottura. Fin da subito, il design moderno e raffinato del dispositivo mi ha colpito, conferendo un tocco di eleganza al mio spazio culinario. Tuttavia, è stata la sua funzionalità a catturare veramente la mia attenzione.

La confezione contiene le sonde di misurazione e il blocco di legno che funge da stazione di ricarica. Il set di sonde è stato sorprendentemente versatile, adattandosi a diverse tipologie di carne e cibo. Il blocco di legno, oltre a essere il centro di ricarica, funge anche da indicatore visivo durante la cottura, aggiungendo un tocco di stile al processo.

Ciò che rende il MEATER Block un’innovazione degna di nota è l’esperienza di utilizzo. L’applicazione mobile dedicata è estremamente user-friendly, guidando attraverso ogni fase della cottura. Dopo aver selezionato il tipo di carne e le preferenze di cottura, ho inserito la sonda nel cibo. È qui che il MEATER Block dimostra la sua vera magia: la capacità di monitorare in modo accurato la temperatura interna e esterna del cibo.

Durante la cottura, ho potuto seguire l’andamento dal mio smartphone, ricevendo aggiornamenti in tempo reale sulla temperatura e lo stato di cottura. Le notifiche tempestive mi hanno avvisato quando il cibo stava per raggiungere la temperatura ideale, evitando il rischio di cottura eccessiva o insufficiente.

La possibilità di utilizzare più sonde contemporaneamente ha reso il processo ancora più versatile, consentendomi di preparare diverse tipologie di cibo simultaneamente, senza sforzo. Una volta completata la cottura, l’app ha registrato tutti i dettagli salienti, fornendomi un resoconto completo per le future referenze.

Il test di cottura

Ho iniziato con un petto di pollo, notoriamente delicato da cucinare. Dopo aver selezionato l’opzione “pollo” sull’app MEATER e aver inserito la sonda nel petto di pollo, ho collocato il pezzo sulla griglia. L’applicazione mi ha tenuto informato in tempo reale sulla temperatura interna del pollo e mi ha avvisato quando si stava avvicinando alla temperatura ottimale di cottura. Ho ottenuto un petto di pollo succoso e perfettamente cotto, evitando il rischio di secchezza.

Successivamente, mi sono dedicato a una bistecca di manzo. Dopo aver scelto lo spessore del taglio e il livello di cottura desiderato sull’app, ho infilato la sonda nella bistecca e l’ho posizionata sulla griglia riscaldata. Ancora una volta, il MEATER Block ha dimostrato la sua utilità. Le notifiche mi hanno avvertito quando la bistecca si avvicinava alla cottura “medium” desiderata. Il risultato è stato un pezzo di carne incredibilmente tenero e saporito, con una perfetta colorazione rosa al centro.

L’ultimo protagonista della mia sessione di cottura è stato un pezzo di maiale, da cuocere lentamente fino a quando non fosse diventato irresistibilmente tenero. Ho programmato l’app MEATER per una cottura a bassa temperatura e lunga durata. Il dispositivo ha continuato a monitorare la temperatura del maiale durante tutto il processo, fornendomi aggiornamenti costanti sull’app. Il risultato è stato un maiale che si scioglieva letteralmente in bocca, con i sapori intensi che si erano sviluppati pienamente grazie alla cottura precisa e controllata.

Autonomia

Il dispositivo è dotato di batterie interne che alimentano sia le sonde che l’unità principale. Queste batterie sono progettate per garantire una lunga durata durante le sessioni di cottura. In media, una singola carica può durare diverse sessioni di cottura, a seconda dell’uso e della durata di ciascuna sessione. Questa autonomia permette di utilizzare il dispositivo senza doversi preoccupare di cambiare frequentemente le batterie o ricaricarlo.

Inoltre, il MEATER Block è dotato di una base di ricarica che consente di ricaricare le sonde quando non sono in uso. Questa base funge anche da ripetitore di segnale wireless, estendendo il raggio di connessione tra le sonde e l’unità principale. Questa caratteristica contribuisce ad una maggiore affidabilità e stabilità della connessione durante la cottura, il che è particolarmente utile se si sta cucinando all’aperto o in spazi più ampi.

Un altro vantaggio dell’autonomia è la flessibilità che offre. Puoi pianificare le tue sessioni di cottura senza dover tenere conto di cavi o prese elettriche vicine. Questa libertà ti consente di posizionare il dispositivo e le sonde nel modo più comodo e pratico per te, migliorando l’esperienza di cottura complessiva.

Prezzo

Il prezzo del MEATER Block è uno degli aspetti che richiede una valutazione attenta, poiché rappresenta un investimento notevole. Attualmente, il MEATER Block è disponibile sul mercato a un prezzo di 299€. Questo prezzo è da considerarsi nella fascia alta dei termometri da cucina e può risultare considerevole per molti consumatori.

Tuttavia, è importante considerare il valore complessivo che il dispositivo offre. Questo dispositivo non è solo un semplice termometro, ma una soluzione avanzata per il monitoraggio preciso delle temperature di cottura, che può contribuire in modo significativo a migliorare i risultati delle tue preparazioni culinarie. La tecnologia wireless, le sonde di alta qualità, l’app intuitiva e le varie modalità di utilizzo fanno del MEATER Block un dispositivo versatile e potente. Al momento il dispositivo è disponibile direttamente su Amazon attraverso la pagina ufficiale.