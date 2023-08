Lidl si ravvede e rinnova una delle migliori campagne promozionali, mettendo subito a disposizione di tutti gli utenti un bellissimo volantino, con il quale riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo avere libero accesso alla tecnologia di ultima generazione.

Gli acquisti, almeno in questo caso, possono essere completati direttamente nei singoli punti vendita sul territorio, senza vincoli regionali o altro tipo di limitazioni particolari. Fate attenzione solamente ad una cosa, le scorte potrebbero essere limitate, e quindi terminare prima della scadenza della campagna.

Lidl, questi sono gli sconti con i migliori prezzi bassi

Le offerte della settimana di Lidl sono più che altro mirate verso i prodotti per il fai-da-te, è infatti possibile trovare una importante selezione di sconti sui dispositivi di casa Parkside, tutti proposti a cifre decisamente economiche.

Tra le soluzioni da non perdere di vista troviamo sicuramente il trapano a percussione ricaricabile, il quale presenta oggi un costo di soli 29,99 euro, senza batteria, né caricabatterie inclusi (sono quindi da acquistare a parte).

Gli utenti che lo acquisteranno potranno regolare in autonomia il numero di giri (tra 0 e 1650), selezionando anche 20 livelli di coppia ed una coppia massima di 45 nanometri (il mandrino si apre tra 1,5 e 13 millimetri). L’acquisto, come al solito del resto, può essere completato direttamente nei punti vendita di casa Lidl, ricordando quanto abbiamo espressamente indicato in precedenza, le scorte sono limitate e potrebbero terminare anzitempo.