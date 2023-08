Sta ormai per partire il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15 del colosso americano Apple. Nei piani dell’azienda, però, c’è anche l’arrivo di un nuovo modello, ovvero il prossimo iPhone SE 4. Quest’ultimo sembra che avrà diverse novità rispetto al suo predecessore.

iPhone SE 4 sta per arrivare con tante novità di rilievo

Nei piani del colosso americano Apple non ci sono solo i nuovi iPhone 15, ma anche il prossimo iPhone SE 4. Di quest’ultimo sono stati infatti rivelati diversi dettagli interessanti. A farlo, in particolare, è stato l’insider Unknownz21 sul social network X (ovvero Twitter). Stando a quanto riportato, il nuovo device di casa Apple potrà vantare tutta una serie di novità interessanti rispetto al suo predecessore.

Ispirandosi ai nuovi iPhone 15, sembra che anche il prossimo iPhone SE 4 avrà il nuovo tasto azione. Si tratta di un tasto personalizzabile con cui gli utenti potranno svolgere diverse azioni in maniera rapida. Un’idea che Apple ha preso in prestito dal suo ultimo Apple Watch e che ora si prepara ad arrivare anche sugli smartphone.

Il nuovo device dell’azienda prenderà in prestito dai fratelli maggiori in arrivo anche un’altra caratteristica. Ci riferiamo in particolare alla porta di ricarica di tipo USB Type C. Apple è infatti pronta a dire addio alla porta lightning anche sui nuovi iPhone 15. Il nuovo device potrebbe inoltre supportare le nuove reti 5G grazie ad un modem integrato nel processore. Sarà poi presente il FaceID. Tuttavia, per il momento non sappiamo se quest’ultimo sarà integrato nella nuova Dynamic Island o se sarà ancora presente il notch.