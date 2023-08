Instagram cambia per sempre, nuovo aggiornamento per alcuni smartphone

Il mondo dei social è in continua evoluzione e proprio per questo ci sono molti cambiamenti di frequente. Tra le applicazioni più influenti in questo mondo c’è sicuramente Instagram, che vedrebbe all’interno dell’ottimizzazione dell’interfaccia il mezzo migliore per arrivare a quanti più dispositivi possibile. Da più tempo i possessori dei telefoni pieghevoli chiedono al celebre social di sviluppare un’interfaccia che sia maggiormente compatibile con i loro dispositivi.

A quanto pare una novità sarebbe arrivata proprio in queste ore, siccome la nuova interfaccia utente di Instagram sarebbe attualmente in grado di sottostare a questi criteri. L’impressione data dalla nuova UI del social, sarebbe quella di essere pensata anche per gli schermi più grandi dei dispositivi foldable. Sarebbe infatti partito ufficialmente il procedimento di distribuzione del nuovo aggiornamento per tutti i possessori dei Galaxy Z Fold di Samsung.

Instagram si aggiorna in favore dei dispositivi pieghevoli, soprattutto quelli di Samsung

Attualmente la novità sarebbe riservata proprio ai nuovi pieghevoli top di gamma di casa Samsung. Non ci sono infatti delle segnalazioni in merito ad un nuovo aggiornamento di Instagram che comporti un miglioramento dell’interfaccia in favore ad esempio del Google Pixel Fold.

In primis la sensazione sembra essere chiara: Samsung sarebbe riuscita a convincere Meta ad apportare delle modifiche alla UI di Instagram. Ora quindi tutto potrebbe cambiare con gli utenti in possesso di un pieghevole pronti ad entusiasmarti ancora di più nell’utilizzo dell’applicazione.

Ovviamente ci saranno a breve degli aggiornamenti in merito, con il nuovo update che non è ancora diventato ufficiale in pianta stabile.