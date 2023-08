Iliad batte Vodafone con la nuova Flash 180 ed un servizio GRATIS

È ufficialmente nata una nuova offerta in casa Iliad, ovvero la Flash 180. Partendo dal primo aspetto, ecco che ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia. Ci sono anche 1000 messaggi ma soprattutto 180 giga per navigare sul web utilizzando la rete 5G. Ogni mese il prezzo sarà di soli 9,99 € per sempre, senza rimodulazioni. Gli utenti hanno 32 giorni di tempo per sottoscriverla dopodiché non sarà più possibile.

Ricordiamo che per utilizzare il 5G servirà avere un dispositivo compatibile con lo standard. Inoltre bisognerà usare lo smartphone nelle aree coperte da quel tipo di rete.

Iliad, le due offerte migliori del momento sono ancora disponibili: ecco le Giga

Ovviamente non mancano le altre offerte sul sito di Iliad, visto che la nuova Flash 180 non è la sola. Direttamente sul portale sarà possibile scorgere infatti delle proposte molto interessanti, come la tanto amata Giga 100. Questa soluzione costa infatti 7,99 € al mese per sempre includendo qualsiasi contenuto al suo interno.

Ci sono SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati verso tutti e 100 giga in rete 4G per la navigazione sul web. Il costo di attivazione è di 9,99 € una tantum.

Per coloro che invece amano navigare sul web, ecco la soluzione perfetta: si chiama Dati 300 ed è la migliore di Iliad per contenuti. Non ci sono minuti e messaggi ma solo 300 giga per navigare in Internet in 4G. Il prezzo mensile sarà di 13,99 € al mese per sempre.

Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione da pagare 9,99 € solo la prima volta.