Anche nel periodo di Ferragosto le offerte di Iliad sono estremamente vantaggiose per i clienti. Tutti coloro che scelgono il provider francese, infatti, potranno beneficiare di costi da vero e proprio ribasso sia per la telefonia mobile che per la telefonia fissa.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Proprio la telefonia fissa è al centro del mercato di Iliad nel corso di queste settimane con il rilancio delle offerte per la Fibra ottica. Gli abbonati che optano per la connessione domestica avranno modo di accedere a costi da vero e proprio ribasso se confrontati con la concorrenza di TIM, Vodafone e WindTre.

Di base, la promozione di riferimento del provider per la telefonia fissa è la Iliad Box. Il piano di abbonamento in questione ha un costo pari a 24,99 euro con pagamento ogni trenta giorni. I clienti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con connessione internet senza limiti anche con la tecnologia della Fibra ottica e sino a 4 Gbps.

Il prezzo proposto da Iliad può essere però ridotto. Ad agosto, infatti, il provider conferma la sua promozione esclusiva per chi ha già una ricaricabile per la telefonia mobile attiva. I clienti di Iliad per la telefonia mobile, infatti, si troveranno a pagare la proposta per la Fibra ottica solo 19,99 euro al mese.

La migliore proposta ricaricabile di Iliad in questo periodo è certamente la Flash 180. Quest’offerta prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 180 Giga per internet al costo di 9,99 euro al mese.