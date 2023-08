Il motivo per cui la maggior parte degli utenti preferisce Apple rispetto ad Android di solito risiede nel fatto che i dispositivi della mela si collegano tra di loro in modo rapido e sicuro (vedi la funzione Air Play, per esempio).

Ma il futuro sta arrivando anche per i dispositivi Android, dato che Google ha deciso di lavorare ad una soluzione simile che consentirà a chiunque di collegare più dispositivi Android insieme.

Google non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione ufficiale, ma sembra che la la notizia sia arrivata da Mishaal Rahan, noto esperto nel settore Android.

Ma non è tutto, perché insieme a questa nuova caratteristica saranno incluse molto probabilmente funzioni come il cambio di chiamata da un dispositivo a un altro e la condivisione e la creazione di un hotspot personale tramite tutti i dispositivi, oltre al semplice trasferimento di file e gli appunti condivisi.

Ma questa volta non parliamo di semplici leak, dato che è stato mostrato per la prima volta uno screenshot che ne testimonia l’effettiva realizzazione. Anche se, come mostra la foto e citando “altri potrebbero essere in grado di vedere il nome del tuo dispositivo e alcune altre informazioni sul dispositivo. Le app possono mostrarti modi per condividere tra dispositivi“.

Bisogna ancora aspettare un po’

L’unica cosa che viene da pensare è che Google prima di poter far visualizzare questi dati debba inserire un modo che consenta l’accesso ad un solo account Google verificato.

Non si sa ancora quali implicazioni potrebbe portare alla sicurezza dei nostri dispositivi, ma bisogna considerare che se è in sviluppo, è ancora troppo presto per parlare di questo.

Secondo il leak inoltre si potrà accedere a questa funzione selezionando il tasto “Collega i tuoi dispositivi” all’interno delle impostazioni.