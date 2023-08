CoopVoce, battuta Iliad con la EVO 200 che regala tutto

CoopVoce di dimostra ancora fenomenale. Effettivamente le sue offerte non possono essere da meno in una battaglia tra provider di primo livello. Dopo un anno intero impiegato a capire come fare per battere questo gestore, gli altri operatori non sanno ancora come risolvere. CoopVoce sta infatti continuando a battere sul ferro finché è caldo, proponendo nuove opportunità con nuove promo. Parla chiaro infatti la nuovissima EVO 200, soluzione piena di ogni contenuto.

Questa è stata lanciata per sostituire la vecchia EVO 180, offerta terminata lo scorso 2 agosto che gli utenti temevano non sarebbe stata rimpiazzata. In realtà è arrivata questa nuova soluzione, la quale costa poco per sempre.

CoopVoce: con la nuova EVO 200 ecco tutti i contenuti desiderati

Proponendo agli utenti questa nuova offerta, CoopVoce è stato in grado di mettersi di nuovo in luce senza troppi problemi. Chi credeva che dopo la fine della vecchia promozione mobile della stessa linea non ci fosse un rimpiazzo, si sbagliava di grosso.

Con la EVO 200 c’è tutto ciò di cui si ha bisogno e lo testimoniano i contenuti sul sito ufficiale. All’interno dell’offerta infatti è disponibile un quantitativo pari a 1000 SMS verso tutti ma ci sono anche i minuti senza limiti verso ancora verso tutti.

Il vero e proprio asso nella manica consiste nella connessione ad Internet, la quale è disponibile con addirittura 200 giga in 4G. Il prezzo mensile resta sempre bassissimo, visto che consiste in soli 7,90 € al mese per sempre.

L’attivazione almeno per questo periodo resta gratuita, per cui non bisogna altro che approfittare adesso.