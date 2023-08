Circa un mese fa sono stati introdotti degli aumenti sul costo mensile dei servizi in abbonamento di Microsoft, ovvero Xbox Game Pass. A partire dal 6 luglio 2023, infatti, il costo è aumentato per tutti i nuovi iscritti. Nulla era cambiato per chi era già abbonato a questi servizi. A partire dalla giornata di ieri 13 agosto 2023, però, il costo è aumentato anche per chi è già abbonato.

Xbox Game Pass, il costo dell’abbonamento aumenta anche per i già abbonati

A partire dalla giornata di ieri 13 agosto 2023 anche tutti gli abbonati hanno visto aumentare il costo mensile dei vari servizi in abbonamento di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, questi aumenti erano stati introdotti circa un mese fa solo per i nuovi abbonati.

Ora però le cose sono cambiate, dato che l’azienda ha deciso di aumentare il costo anche per chi è già abbonato. Di conseguenza, il costo mensile per il servizio Xbox Game Pass Console è passato a 10,99 euro, ovvero un euro in più rispetto a prima. Il servizio Xbox Game Pass Ultimate, invece, ha subito un aumento più consistente di 2 euro.

In questo modo, ora gli abbonati dovranno pagare 14,99 euro al mese anziché 12,99 euro. Sembra invece che non ci siano cambiamenti di rilievo per il servizio Xbox PC Game Pass. In questo caso, infatti, il costo sembra essere rimasto invariato a 9,99 euro, quindi lo stesso costo che hanno dovuto sostenere gli abbonati fino ad ora.

Si tratta dunque di piccoli aumenti che anche i già abbonati ai servizi di Xbox dovranno sostenere. Ricordiamo però che con i servizi Xbox Game Pass, gli utenti possono avere accesso ad un vasto catalogo di videogiochi davvero conosciuti e interessanti.