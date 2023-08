WindTre nasconde nel proprio catalogo una delle migliori offerte degli ultimi mesi, una soluzione che vuole avvicinarsi il più possibile alle esigenze del consumatore che vuole approfittare di un risparmio ben superiore, con annessa portabilità del numero originario.

Il limite della Go 50 Star+ Digital, che ricordiamo essere perfettamente attivabile ancora nel mese di Agosto 2023, riguarda proprio la necessità di provenire da uno specifico operatore telefonico, in questo caso appunto Iliad o un MVNO. Il costo di attivazione è completamente azzerato, come anche la SIM e la spedizione diretta al domicilio.

WindTre, l’offerta che tutti vorrebbero poter attivare

La promozione oggetto del nostro articolo non presenta limiti o vincoli contrattuali di alcun genere, ciò sta a significare che in fase iniziale non viene richiesto il versamento di nemmeno un euro, né per la SIM, per l’attivazione o la spedizione.

Il canone, che corrisponde a 7,99 euro, deve essere pagato direttamente con il credito residuo, e non presenta vincoli temporali. In altre parole, l’utente può decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda il bundle, le aspettative sono perfettamente rispettate, infatti si parla di 50 giga al mese, con navigazione in 4G+, passando anche per 200 SMS da inviare a chi si vuole e minuti illimitati per telefonare ad amici e conoscenti.

L’attivazione della promo è possibile nei singoli negozi sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.