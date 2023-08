WhatsApp vuole rafforzare in maniera sempre maggiore la sua posizione sul mercato della messaggistica istantanea. La chat, in queste ultime settimane, ha fatto dei grandi passi in avanti per staccare la concorrenza, Telegram in primis, e per proporsi al pubblico con una serie di novità molto rilevanti.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Una delle novità che maggiormente ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori è quella che garantisce la modifica i messaggi che già sono stati inviati. A differenza di quanto accaduto sino a poche settimane fa, gli utenti di WhatsApp avranno ora la possibilità di modificare un contenuto testuale in pochi secondi, anche una volta già inviato, senza procedere necessariamente alla sua cancellazione.

I passaggi per modificare un messaggio sono davvero semplice e veloci. L’utente dovrà soltanto evidenziare il messaggio da modificare con un tap prolungato. A questo punto dal menù a tendina che si aprirà l’utente dovrà selezionare la voce Modifica e cambiare le parole ed il testo a suo piacimento.

I destinatari, in linea con quanto già avviene nelle fasi di cancellazione del messaggio, non avranno la possibilità di visualizzare il contenuto in forma originale, ma otterranno a loro volta una notifica che li avviserà della modifica del testo.

Un simile upgrade in casa WhatsApp era a lungo atteso dal pubblico ed avrà ora la funzione di semplificare la comunicazione, con un aiuto essenziale contro gli errori di forma ed anche contro gli errori d’ortografia e grammaticali. Il tool per la modifica è disponibile sia su iPhone che su Android.