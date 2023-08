La nuova funzione di condivisione schermo di Whatsapp che sta per essere lanciata a livello globale, chiamata anche “Screen Share” promette tante funzionalità extra in più.

Secondo gli ultimi leaks infatti la società ha introdotto questa funzione con l’intenzione di consentire agli utenti di condividere praticamente qualsiasi cosa.

Anche altre app come Zoom, FaceTime e Google Meet hanno funzioni simili, ma è la prima volta che lo vediamo su Whatsapp in questa veste.

Meta ha dichiarato in un annuncio recentemente: “Che si tratti di condividere documenti per lavoro, sfogliare foto con la famiglia, pianificare una vacanza o fare shopping online con gli amici o semplicemente aiutare i nonni con il supporto tecnico, si potrà usare la condivisione dello schermo per condividere live il tuo schermo durante la chiamate“.

Una marea di nuove funzioni nel 2023

Anche Mark Zuckerberg ha deciso di sponsorizzare questa nuova funzione spiegando sui social come funziona.

E’ stato introdotto infatti un nuovo tasto chiamato “Condividi“. Se premuto, darà la possibilità di condividere tutto lo schermo o solo un’applicazione (nel caso in cui necessiti di privacy).

Ma non è l’unica cosa che sta cambiando: Meta ha affermato nei mesi scorsi che ha intenzione di modificare il limite per l’invio dei messaggi video istantanei a 1 minuto.

E anche in questo caso la società ha voluto fare una dichiarazione: “I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo in cui le persone comunicano fornendo un modo rapido e sicuro per condividere la propria voce. Siamo entusiasti di sviluppare questa funzione con nuovi videomessaggi istantanei.”