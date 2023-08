I provider della telefonia mobile in Italia riaccendono i motori in vista del Ferragosto. I principali operatori tra i quali TIM, Vodafone, Iliad e WindTre proprio in questo ponte che segna la metà dell’estate garantiscono ai clienti alcune delle iniziative più vantaggiose per le ricaricabili.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe di Ferragosto

L’elenco delle migliori promozioni per il pubblico si apre con l’offerta che TIM ha assicurato a gran parte dei suoi utenti: la TIM Wonder. Questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e sino a 100 Giga per la connessione internet anche in 5G. Molto conveniente il costo pari a soli 9,99 euro al mese.

La ricaricabile di TIM ha una grande concorrente con la Special 100 Giga che Vodafone propone al suo pubblico. Questa promozione del gestore inglese ha sempre un costo pari a 9,99 euro al mese e prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione di rete.

Ulteriore promozione da non perdere è l’ultima ricaricabile in edizione limitata di Iliad: la Flash 180. I clienti del provider francese si troveranno sempre a pagare un costo pari a 9,99 euro e riceveranno consumi no limits per chiamate ed SMS più 180 Giga internet anche con la tecnologia del 5G.

La rassegna delle migliori proposte si conclude con WindTre e la sua WindTre Star+. Questa proposta ha un costo mensile più basso rispetto alle precedenti, solo 7,99 euro al mese, e prevede chiamate ed SMS illimitati più 70 Giga per navigare sul web.