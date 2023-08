TIM è pronta al salto di qualità, per farlo ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti un’occasione davvero unica: il primo mese dell’offerta è da ritenersi completamente gratuito.

La promozione di cui vi parliamo oggi prende il nome di TIM Power Supreme Web Easy, si tratta di una soluzione che può essere tranquillamente richiesta tramite il sito ufficiale, ma che allo stesso tempo gli utenti la possono richiedere anche in negozio. L’unico vincolo da non scordare riguarda più che altro la necessità della portabilità del numero originario, con provenienza da MVNO o da Iliad.

TIM, questa la promozione più inaspettata di oggi

Gli utenti che la volessero attivare, devono comunque sapere che sono previsti 7,99 euro al mese, da pagare direttamente con il credito residuo, ma per tutti coloro che la richiederanno online, è anche possibile avere in cambio il primo mese a titolo completamente gratuito (in altre parole si inizia a pagare dal secondo rinnovo).

Il bundle presente all’interno della suddetta promo è comunque molto interessante, poiché parliamo di illimitati minuti e SMS che è possibile utilizzare per chiamare qualsiasi numero sul territorio nazionale, passando anche per 100GB di traffico dati alla velocità del 4G. Nel caso in cui foste interessati a godere di più giga, dovrete attivare il servizio Ricarica Automatica, solo in questo modo avrete 150 giga di traffico al mese (a prescindere da tutto, 8GB di questi sono utilizzabili in roaming).