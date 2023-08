Il mondo del collezionismo è così vasto e riguarda una molteplicità di settori che probabilmente risulta davvero impossibile conoscerne tutti.

I collezionisti concentrano la loro attenzione e il loro tempo, alla ricerca degli oggetti più particolari, tra di essi, strano ma vero, vi sono alcune persone che si dedicano al collezionismo di scheda SIM rare.

Parliamo delle schede SIM dei dispositivi di telefonia mobile.

Ciò che rende particolarmente ricercate le schede SIM, non è affatto il materiale con cui sono realizzate, bensì la sequenza di numeri che ogni SIM possiede.

Infatti, alcune schede, tra quelle considerate più rare ed introvabili, potrebbero valere da un minimo di 300 euro, fino a 1000 o persino 2000 euro.

Le SIM che rientrano in questa categoria, sono quelle che comunemente, gli esperti del settore, definiscono Gold Number o Top Number.

I parametri che rendono una scheda SIM rara

Ma quali sono esattamente le sequenze dei numeri più ricercati?

In realtà, affinché una scheda SIM risulti essere rara, deve soddisfare almeno una di queste caratteristiche:

Presenza di numeri uguali;

Numeri che corrispondono alla data di un determinato evento storico;

La presenta di palindromi;

Particolari e curiose ripetizioni;

Presenza di numeri rappresentativi, come 888 che simboleggia Gesù, o 666 avente anch’esso un significato spirituale.

La ricerca di schede SIM rare per i collezionisti sfegatati non è assolutamente uno scherzo.

Basta pensare che solo qualche anno fa All’Asian Art di Milano, una scheda che presentava la sequenza numerica x 88888888888, è stata venduta ad un prezzo così alto di cui non si è mai più parlato.