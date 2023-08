Ognuno di noi possiede una chiavetta USB per poter archiviare dati, documenti, foto e video.

Delle volte però solo una non basta per “svuotare” i nostri smartphone ed i nostri tablet. Oggi vi proponiamo una SanDisk in offerta su Amazon a soli 7 euro. Ecco maggiori dettagli.

SanDisk chiavetta USB da 64 GB in mega offerta

La chiavetta in questione ha una capacità di 64 GB ed è disponibile in tre colori sgargianti, verde, blu e rosa. In questo modo sarà difficile da perdere, anche perché dispone di un piccolo foro grazie al quale è possibile appenderla con un filo ad un mazzo di chiavi o semplicemente ad un cordino per poterla ritrovare subito in borsa o nello zaino.

Può essere che in questo momento non abbiate bisogno di una chiavetta USB per archiviare i vostri documenti, ma è sempre meglio averne una di scorta per quando arriva il momento che ne avete bisogno. In questo momento il taglio di memoria da 64 GB è disponibile a soli 7.88 euro invece di 17.99 euro, scontata del 56%.

Sulla piattaforma sono disponibili anche pack da più chiavette che consentono di risparmiare ancora di più. Se siete interessati vi consigliamo di visitare questo link per aggiudicarvela a questo prezzo!.