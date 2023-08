Alcuni modelli di rilevatori di monossido di carbonio pericolosi sono in vendita su eBay, Amazon, AliExpress e Wish nonostante le segnalazioni.

I rilevatori difettosi non percepiscono in tempo la presenza di gas inodore letale. I mercati online dovrebbero avere una maggiore responsabilità legale in casi come questo per prevenire la vendita e diffusione di prodotti non sicuri sulle loro piattaforme. In totale trovati di recente almeno 46 annunci su AliExpress, 42 su eBay, 41 su Wish e 20 su Amazon.

Uno dei modelli non sicuri è stato segnalato per la prima volta su eBay sette anni fa, ma i test di quest’anno hanno rilevato che non è ancora possibile fare affidamento su alcuni modelli. 10 volte su 28 i test di rilevamento di CO si sono rivelati fallimentari.

Un totale di 149 annunci di prodotti non sicuri sono stati identificati sui quattro mercati online citati e da allora sono stati rimossi. eBay è l’unico mercato online che rivela i dati di vendita. Quest’ultimi mostrano che almeno 1.311 dei dispositivi identificati come pericolosi sono stati acquistati.

I modelli, tutti senza marchio e realizzati in Cina, erano in primo piano sui mercati online finché le inserzioni non sono state filtrate. Anche un altro rilevatore di CO e rilevatore di fumo in vendita senza marchio non è riuscito ad attivarsi per ben 22 volte. Registrate 718 vendite da due venditori su AliExpress di questo prodotto.

Rilevatori di monossido di carbonio non funzionanti in vendita su Amazon e altre piattaforme

Un altro rilevatore senza marchio anch’esso pericoloso era disponibile per la vendita su Amazon ed eBay. La scorsa settimana, il governo in UK ha fornito un aggiornamento sulla sua revisione della sicurezza dei prodotti a lungo ritardata, ma non è riuscito a fornire rassicurazioni a sufficienza.

Il boom di recensioni negative c’è stato nel marzo 2021, ma questo non ha portato ad alcuna azione reale per affrontare il problema. Avril Samuel, la cui figlia Katie è morta per avvelenamento da CO in casa, è stata una delle prime a sollevare preoccupazioni per i rilevatori di monossido di carbonio non sicuri venduti online.

“Un allarme di monossido di carbonio costituisce la seconda linea di difesa contro l’avvelenamento – il primo è che tutti gli apparecchi che bruciano il carbonio dovrebbero essere regolarmente mantenuti e riparati da un ingegnere registrato”. “Se l’allarme non è funzionante, quella difesa viene negata e potrebbe avere risultati fatali”.

Le cifre indicano che l’avvelenamento da monossido di carbonio ha causato più di 200 morti accidentali in Inghilterra e Galles nell’ultimo decennio. Sue Davies, responsabile della politica di protezione dei consumatori presso Which?, ha dichiarato: “Questo è l’ultimo di una lunga serie di esempi di prodotti non sicuri prontamente disponibili sui mercati online, con troppe poche azioni intraprese dalle piattaforme per impedire che vengano messi in vendita”.