Rabona Mobile è un operatore telefonico nato nel 2017 che conta al giorno d’oggi circa 250.000 clienti. In quanto operatore virtuale, ossia che non possiede infrastrutture e una rete personale, poggia sull’operatore Vodafone.

Negli ultimi tempi Rabona Mobile ha fatto molto parlare di sé per un contenzioso avuto proprio con la sua rete di appoggio Vodafone e il suo aggregatore Plintron.

Tutto ciò ha causato non pochi problemi ha tutti i clienti dell’operatore che da un giorno all’altro si sono ritrovati con una serie di limitazioni e restrizioni sulla loro tariffa telefonica.

Rabona Mobile, le limitazioni per tutti i clienti

A partire da aprile 2023 i clienti di Rabona Mobile si sono ritrovati inspiegabilmente ad affrontare alcuni disservizi. Le limitazioni sono partire gradualmente con l’impossibilità di inviare e ricevere SMS per proseguire con la perdita della connessione internet e terminare con l’impedimento di effettuare chiamate.

A spiegare i motivi di tali limitazioni è stato lo stesso operatore che l’8 giugno ha pubblicato una lettera per i propri clienti illustrando che la ‘colpa’ di tali disservizi sarebbe da imputare al fornitore della rete Vodafone e a Plintron che avrebbero minacciato lo sgancio del servizio in seguito a delle richieste di migliorie delle condizioni tecniche per i propri clienti da parte di Rabona.

Il contenzioso si è spostato in Tribunale che ha accolto il ricorso richiesto da Rabona, spingendo così Vodafone a continuare a fornire i servizi all’operatore.

Fino a quando non verrà presa una decisione finale in Tribunale le limitazioni e le restrizioni dovranno cessare e quindi Rabona Mobile potrà continuare a funzionare correttamente come per altro ha sempre fatto prima dello scorso aprile.