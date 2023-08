Le offerte WindTre includono nel prezzo parecchi servizi utili che non richiedono alcuna spesa al di fuori dal costo di rinnovo della tariffa attivata. Tra i tanti servizi arriva anche il nuovo “Please, don’t call”, la nuova funzione proposta dal gestore permetterà di dire addio alle chiamate indesiderate.

WindTre, “Please don’t call” è il servizio che ti tutela dalle chiamate indesiderate!

Il servizio “Please, don’t call” può essere attivato da tutti i clienti del gestore, i quali possono accedere all’app ufficiale WindTre e selezionare l’apposita voce presente nelle Impostazioni. Il secondo passaggio necessario al fine di poter portare a termine con successo l’attivazione del servizio prevede l’abilitazione dell’app WindTre come applicazione predefinita per l‘identificazione delle chiamate. Il servizio potrà essere così utilizzato senza alcuna difficoltà da tutti i clienti, i quali potranno però usufruire della funzione soltanto sullo smartphone tramite il quale hanno effettuato l’attivazione.

WindTre non richiede alcuna spesa per l’attivazione del servizio, che consente di ricevere un segnalazione ogni qualvolta si riceverà una chiamata da un numero sospetto. I clienti, inoltre, possono segnalare i numeri indesiderati non ancora presenti nel database di WindTre accedendo all’applicazione e seguendo i passaggi suggeriti.

Il gestore si impegna al fine di mantenere costantemente aggiornata la lista di contatti indesiderati così da tutelare i suoi clienti dalle numerose e spesso fastidiose chiamate provenienti da call center e simili.

Per conoscere tutti i dettagli sul servizio si consiglia di accedere al sito ufficiale o scaricare l’app e consultare la pagina appositamente dedicata alla funzione.