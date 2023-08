Tutti i giorni, sin da quando mettiamo i piedi sul pavimento, fino a quando ci addormentiamo, tendiamo ad utilizzare per molte ore il nostro smartphone. Che sia per lavoro, per controllare i propri social, per chattare o solo per distrarsi. Tuttavia, l’uso prolungato potrebbe mettere a rischio la nostra salute.

Le radiazioni prodotte dai cellulari possono essere potenzialmente pericolose per l’organismo umano. L’organizzazione tedesca, Bundesamt fur Strahlenschutz, basandosi su questo principio, ha deciso di condurre un’analisi dettagliata per comprendere quali siano i modelli presenti sul mercato ad essere più pericolosi.

I modelli di Smartphone che dovremmo evitare

Prima di tutto, bisogna comprendere come si calcola la pericolosità delle radiazioni emesse da uno smartphone. L’organizzazione tedesca, prima nominata, usa l’indice SAR. Questo particolare valore serve per quantificare il livello di radiazioni elettromagnetiche che il nostro corpo tende ad assorbire stando a contatto con i cellulari.

L’UE ha definito che il limite massimo dell’indice SAR non deve superare i 2 W/kg. In sostanza: più è basso il valoro, più il nostro smartphone è sicuro. Per cercare di “avvertire” i compratori, grazie agli studi condotti, è stata stilata una vera e propria lista di cellulari che sarebbe meglio evitare.

Tra i più nocivi troviamo alcuni dispositivi di casa Google Google Pixel, come il Pixel 3 e il Pixel 4. Anche la casa di prodizione cinese Xiaomi con il modello Mi Note 10, il Mi 10 Max, il Redmi Note 5. Tra i Samsung, invece, vi sono ad esempio: l’S20 plus; l’A52; l’A42; il Galaxy S21 Ultra. Per essere equi, non ci resta che citare alcuni modelli Apple che raggiungono livelli alti nell’indice SAR: l’iPhone 7; l’iPhone 8; l’iPhone 13 Pro. Pensate che questi sono solo alcuni esempi e che i modelli ne sono molti di più.

Al contrario, se state cercando un nuovo modello diamo qualche dritta su quelli meno dannosi: il Galaxy note plus; il Galaxy A80; il Galaxy A72; l‘LG G7 infine il Huawei Y7. Alcuni sono modelli certamente più vecchi, ma sono anche quelli che sicuramente “faranno meno male”. Il nostro consiglio è quello di controllare sempre l’indice SAR se doveste comprare uno smartphone, in modo tale da stare più tranquilli, e di comunque diminuirne l’uso. Il mondo al di fuori di uno schermo potrebbe nascondere grandi sorprese.