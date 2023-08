La tecnologia è in regalo da Lidl, in questi giorni tutti gli utenti si ritrovano a poter spendere molto meno del previsto, a prescindere dalla categoria merceologica, e comunque dalla possibilità di accedervi senza troppi pensieri sul territorio nazionale. Ciò che rende la campagna speciale è proprio la sua versatilità in Italia, come anche le scorte estremamente limitate, il che portano il consumatore a dover velocizzare la scelta e l’acquisto.

Avvicinandovi al volantino Lidl, dovete comunque sapere che gli ordini comprendono senza problemi la garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire ogni qualsiasi difetto di fabbrica che si potrebbe registrare, senza però coinvolgere quelli che sono le problematiche che gli stessi utenti potrebbero effettivamente causare al prodotto stesso.

Lidl, offerte e grandissime occasioni per tutti i gusti

Le offerte di questa calda settimana di Ferragosto sono interamente concentrate sul mondo del fai-d-te, il marchio Parkside torna a fare capolino all’interno del volantino con una selva di prodotti in promozione dai prezzi decisamente convenienti.

Con una spesa di soli 49 euro gli utenti possono acquistare la sega circolare ricaricabile, spendendo 34,99 euro invece ecco il seghetto a pendolo ricaricabile o il classico seghetto ricaricabile, ma anche una bellissima sega a nastro, sempre ricaricabile, disponibile a 99 euro.

La spesa si riduce nel momento in cui si volessero acquistare una pistola termica a 24,99 euro, il trapano a percussione a 29 euro e la pompa e compressore a 39 euro, tutti prodotti completamente ricaricabili.