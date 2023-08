Kena Mobile REGALA gratis la sua promo con 130GB al mese

Dopo aver visto reagire tanti nuovi gestori nel mondo della telefonia, quelli più importanti hanno scelto di alzare le barricate. Agli utenti, per questa estate, sono stati concessi dei veri e propri regali, ma ora bisognerà fare di più visto che i virtuali stanno incalzando. Tra quelli più attivi c’è senza dubbio Kena Mobile con le sue promo disponibili sul sito ufficiale.

Tra queste ce n’è una che risulta la croce dei provider rivali, siccome nessuno è in grado di eguagliarla.

Kena Mobile ha lanciato la sua nuova STAR e la regala per un mese gratis

Una delle più interessanti offerte oggi resta la STAR, opportunità che in realtà non offre il quantitativo massimo di giga ma la vera soluzione ideale per tutti. Gli utenti infatti possono beneficiare addirittura del primo mese gratis, non pagando quindi il prezzo mensile. Dopo aver la sottoscritta, si comincerà a pagare dal mese successivo.

Ma cosa c’è all’interno di questa promozione che sta portando via utenti alla concorrenza? Kena ha deciso di includervi minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 1000 SMS verso tutti e ben 130 giga in 4G fino a 60 Mbps. Il prezzo mensile, a partire dal secondo dopo la sottoscrizione, sarà di soli 6,99 € per sempre.

Con il servizio di ricarica automatica, si potrà addirittura ottenere un quantitativo di 50 giga in più rispetto a quelli già presenti. L’altra offerta che riguarda poi il gestore virtuale comprende i già clienti: pagando 1,99 €, si potranno avere 200 giga validi per 60 giorni. L’offerta dura ancora per un mese.