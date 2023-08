Anche la stagione estiva è caratterizzata da una serie di novità non da poco in casa Iliad Iliad. Se le promozioni low cost rappresenta una certezza per il pubblico, la sorpresa più grande di queste settimane è certamente l’annuncio di un’app ufficiale per gli utenti che scelgono il provider francese.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Le indiscrezioni del web di queste ultime ore hanno confermato che gli utenti di Iliad potranno presto scegliere un’app ufficiale dai marketplace di Android e dall’App Store di iPhone.

Le funzioni che Iliad assicura ai suoi utenti per quest’app dovrebbero essere speculari a quelle degli altri provider. I clienti con l’app potranno quindi ricaricare il loro credito, verificare le soglie di consumo della propria promozione attiva, scegliere nuove offerte per la telefonia fissa e mobile, modificare alcune caratteristiche del loro profilo tariffario.

Con il lancio dell’app ufficiale in casa Iliad dovrebbe quindi fermarsi la popolarità e la circolazione delle app parallele, utilizzate dagli utenti speciale sui dispositivi di casa Android, che garantivano la gestione del proprio profilo tariffario.

Con l’arrivo dell’app Iliad punta ad essere un provider sempre più forte, specie ora che l’offerta commerciale del gestore propone al pubblico una nuova tariffa Limited Edition come la Flash 180. Questa promozione ha un costo mensile pari a 9,99 euro al mese ed assicura agli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 180 Giga per la connessione di rete, anche con la tecnologia 5G.