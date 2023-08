Una nuova promozione sta facendo molto discutere il pubblico italiano, è stata lanciata recentemente da ho.Mobile, e punta fortissimo su tutti coloro che vogliono cambiare operatore telefonico, proveniendo altresì da Iliad o da un qualsiasi operatore virtuale (che comunemente viene definito MVNO).

La portabilità, come la maggior parte di questi casi, è da considerarsi strettamente obbligatoria, ed oltretutto i costi di attivazione sono completamente azzerati, ciò sta a significare che nella fase iniziale l’utente non dovrà versare nemmeno un euro, che non siano gli 11 euro necessari per la prima ricarica.

ho.Mobile, quanto costa la nuova offerta

L’offerta di cui vi vogliamo raccontare i dettagli, ha oggi un costo di 10,99 euro al mese, è da versare direttamente con il credito residuo (quindi non viene richiesto il pagamento con carta di credito o conto corrente), ed oltretutto non presenta vincoli contrattuali per quanto riguardano la durata della sottoscrizione.

Gli utenti che la sceglieranno possono ad ogni modo godere di buonissimi contenuti, si parte da addirittura 300 giga di internet alla massima velocità, con navigazione in 4G che ha comunque un limite che non supera i 50 Mbps in download, passando anche per illimitati minuti e SMS che potranno essere utilizzati liberamente verso chiunque si desideri in Italia.

L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile solamente sul sito ufficiale, con la consegna gratuita a domicilio di tutto il necessario per godere liberamente della suddetta promozione; non sappiamo se e quando verrà disattivata, se interessati sceglietela il prima possibile.