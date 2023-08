Grandine, il fenomeno atmosferico è addirittura capace di distruggere un aereo in volo

Negli ultimi giorni, a seguito di intense grandinate, si è riacceso il dibattito sulla sicurezza degli aerei. Un episodio emblematico è stato quello di un Boeing partito da Milano Malpensa diretto a New York, che è stato dirottato a Roma Fiumicino dopo essere stato colpito da forti grandinate. La compagnia aerea ha confermato che l’aereo ha subito danni durante il maltempo e che sono in corso revisioni da parte del team di manutenzione.

Grandine, le conseguenza su un aereo

Ma quali danni può effettivamente causare la grandine a un aereo? Prima di tutto, è importante sottolineare che il pilota cerca sempre di evitare le grandinate, posticipando il volo o scegliendo rotte alternative. Tuttavia, se un aereo dovesse essere colpito in volo, i danni potrebbero essere vari. Secondo un documento sulla sicurezza di Airbus, tra i danni più comuni ci sono la grandine nel motore, che può causare la rottura o deformazione di alcune componenti, anche se è un’eventualità rara grazie alle protezioni del motore. Altri danni includono la rottura del radome, una struttura che protegge le antenne radar, danni alle componenti sporgenti del velivolo e crepe nel parabrezza, che possono ostacolare la visibilità del pilota.

Sebbene questi danni, presi singolarmente, non compromettano la sicurezza del volo, la loro combinazione durante intense grandinate potrebbe portare il pilota a scegliere un atterraggio di emergenza. Questa decisione viene presa per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio e per permettere le necessarie riparazioni al velivolo.

È fondamentale comprendere l’importanza della prevenzione e della preparazione in situazioni del genere. Le compagnie aeree e i piloti sono addestrati per affrontare queste situazioni e prendere decisioni rapide per garantire la sicurezza di tutti a bordo. La tecnologia e l’ingegneria moderna hanno reso gli aerei incredibilmente resistenti, ma la natura può presentare sfide impreviste, e in questi momenti, l’esperienza e la formazione del personale di volo diventano essenziali.