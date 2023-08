Fra i vari operatori telefonici presenti in Italia, anche l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di proporre qualcosa per questa estate. In particolare, l’operatore ha da poco reso disponibile la promozione Feder Mobile Promo Summer che prevede un mese extra di offerta in omaggio.

Feder Mobile, per l’estate arriva Promo Summer con mese di offerta extra

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha reso disponibile una nuova interessante iniziativa. Come già accennato in apertura, si tratta di Feder Mobile Promo Summer. Questa promozione sarà valida dal 13 al 20 agosto 2023. Nello specifico, permetterà di ottenere un mese extra in omaggio a tutti i nuovi clienti dell’operatore che attiveranno una delle offerte mobile disponibili.

Al momento, Feder Mobile dispone di un catalogo di offerte piuttosto interessanti. Tra queste, la più economica è Easy. Quest’ultima ha un costo di soli 3,99 euro al mese ed include 8 GB di traffico dati, 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 30 SMS verso tutti i numeri.

Segue poi l’offerta Spin 30. Quest’ultima include nel suo bundle mensile fino a 30 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e sempre 30 SMS. Il costo per questa offerta è di 4,99 euro al mese. C’è poi l’offerta mobile Spin 50 che arriva ad includere fino a 50 GB di traffico dati. In questo caso, il bundle include poi 50 SMS verso tutti i numeri e sempre minuti di chiamate illimitati.

Queste sono solo alcune delle super offerte di Feder Mobile e i nuovi clienti potranno anche usufruire della nuova Promo Summer.