Dazn, grazie alla collaborazione con tivùsat tutti potranno guardare le partite di Serie A

Il campionato di Serie A Tim è pronto a tornare in campo, con il Napoli, campione d’Italia in carica, che darà il via alla nuova stagione sabato 19 agosto al Benito Stirpe di Frosinone. Ma la vera novità di questa stagione riguarda la trasmissione televisiva delle partite. Infatti, le gare a pagamento via satellite non saranno più un’esclusiva di Sky Italia. Dazn, che ora detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A, ha annunciato una collaborazione con tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Questa mossa mira a rendere lo sport, in particolare il calcio, più accessibile a tutti, inclusi coloro che vivono in aree remote, come le comunità montane o le isole, dove la connessione internet e le antenne terrestri potrebbero non offrire un segnale di qualità.

Dazn: il campionato di Serie A Tim ora è per tutti

I clienti di tivùsat che hanno un abbonamento con Dazn, sia standard che plus, avranno accesso al nuovo canale Zona Dazn, disponibile dal 9 agosto sul canale 214 del telecomando della piattaforma satellitare. Se due partite di Serie A Tim si svolgono contemporaneamente, verrà attivato anche Zona Dazn 2, sul canale 215. Tuttavia, le famiglie tivùsat, che sono quasi 3 milioni, dovranno assicurarsi di avere un decoder o una Cam compatibili con questa nuova offerta. Aggiungendo 7,5 euro al mese all’abbonamento Dazn, potranno guardare tutte le partite della Serie A via satellite in alta definizione.

Tivùsat offre già un bouquet di 180 canali televisivi e radio, con oltre 70 in HD e 7 in 4K. La piattaforma ha un’audience stimata di oltre 6 milioni di persone, offrendo una vasta gamma di contenuti, tra cui intrattenimento, canali di notizie, film, serie TV e una ricca selezione per bambini e adolescenti. Con questa nuova collaborazione con Dazn, tivùsat mira a rafforzare ulteriormente la sua offerta e a garantire ai tifosi di calcio un’esperienza di visione migliore.