CoopVoce, tempo limitato per avere 200GB a 7 euro ogni mese

CoopVoce continua a stupire gli utenti e la concorrenza. Le sue offerte mobili sono ogni anno tra le migliori nel panorama telefonico mobile, sia per via dei contenuti che per via della grande qualità. Bisogna ricordare infatti che CoopVoce riesce a farsi carico di tanti utenti e della loro fiducia grazie anche all’appoggio di TIM. L’ottima qualità di rete è infatti un ottimo biglietto da visita, il quale mescolato perfettamente con la quantità di contenuti disponibili riesce a fare breccia nel cuore degli utenti. Attualmente sul sito ufficiale infatti ci sono delle promozioni esageratamente convenienti, che fanno capo sempre alla stessa linea.

Ti sono rimasti stupiti dalla nuova offerta lanciata proprio durante le ultime settimane, la quale prende il nome di EVO 200.

CoopVoce non ha più rivali dopo aver lanciato la sua nuova EVO 200 con tutto incluso

Se qualcuno aspettava che un gestore come CoopVoce decidesse di alzare improvvisamente bandiera bianca, si sbagliava di grosso. Dopo che l’azienda ha cessato la sua EVO 180, gli utenti credevano che non arrivasse nulla a quel prezzo ed invece ecco la nuova EVO 200.

Al suo interno ci sono tutti i contenuti che chiunque desidererebbe, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. All’interno di questa soluzione sono presenti infatti minuti senza limiti verso tutti i provider disponibili in Italia e in Europa, 1000 messaggi ancora verso tutti e 200 giga per navigare sul web con il 4G.

Il gestore almeno per il momento regala gratis l’attivazione gratis per cui non ci saranno costi extra da sostenere.