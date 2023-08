Uno dei maggiori elementi fonte di paura di ogni automobilista è senza dubbio il rischio di ricevere una multa, a chiunque è infatti capitato nella propria vita, anche accidentalmente di incappare in una sanzione amministrativa magari senza rendersi conto di aver effettuato un’infrazione del codice della strada, errore da dover pagare con il proprio denaro e alle volte anche con qualche punto sulla patente.

Ovviamente le contravvenzioni costituiscono un grosso introito per lo Stato italiano, necessario a finanziare numerosi servizi come anche necessario per pagare gli ufficiali delle forze dell’ordine che effettuano tale vigilanza.

Viene spontaneo chiedersi quale sia la città che ha incassato di più dalle multe staccate a carico degli utenti della strada, ebbene Facile.it e Assicurazione.it che hanno preso in considerazione i dati provenienti dal “Rendiconto proventi violazioni codice della strada” e pubblicati dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, hanno stilato una classifica.

Il nord predomina

Ebbene dalle analisi è emerso che la città di Milano ha incassato nel 2022 la bellezza di 151 milioni di euro dalle multe, che corrispondono, se teniamo in considerazione il numero di cittadini indipendentemente dall’età, a 111 euro di multe pagate a testa, senza distinzione bensì solo in base al numero netto di popolazione che abita nel capoluogo lombardo.

Un valore decisamente impressionante ma che in fondo era preventivabile dal momento che Milano è la seconda città più caotica di Italia dopo Roma, la quale si attesta invece a ben 133 milioni di euro, seconda dunque nella classifica nazionale sebbene capitale della penisola.

Torino e Bologna hanno riscosso, rispettivamente, 40,5 e 43,3 milioni di euro, seguite a ruota da Firenze che invece ne ha riscossi 46 milioni, Palermo si attesta a 25,5 milioni mentre Napoli si ferma ad appena 8,85 milioni.