Blackout, è tutta colpa delle ondate di calore estive (o forse no)

Le ondate di caldo stanno mettendo a dura prova le reti elettriche in tutto il mondo, Italia inclusa. La qualità del servizio elettrico in Europa è generalmente elevata grazie a politiche di regolazione efficaci. Tuttavia, quando le temperature raggiungono picchi estremi, le infrastrutture elettriche sono sottoposte a stress significativi. L’uso massiccio di condizionatori d’aria durante le ondate di caldo aumenta la domanda di energia elettrica, e se questa domanda non viene bilanciata dall’offerta, possono verificarsi blackout. Il caldo estremo rende anche più difficile per le reti elettriche dissipare il calore, aumentando il rischio di guasti.

Blackout: perché avvengono?

In città come Napoli, i blackout estivi sono diventati un evento ricorrente. Anche in altre parti del mondo, come Stati Uniti, Messico, India e Cina, le ondate di caldo hanno causato interruzioni di corrente e problemi alle reti elettriche. Ad esempio, nel Texas, l’operatore di rete ERCOT ha registrato una domanda record di elettricità a giugno, mentre in Messico le temperature hanno superato i 45°C, portando a emergenze energetiche.

Il riscaldamento globale sta diventando una preoccupazione crescente, con ondate di calore record previste per il futuro e temperature globali in aumento. Per affrontare questi problemi, è essenziale non solo affidarsi all’aria condizionata, ma anche adottare soluzioni più sostenibili. Queste includono il rinnovamento e la manutenzione delle reti elettriche, l’investimento in nuove infrastrutture più efficienti, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’introduzione del “Demand Response”, la diversificazione delle fonti di energia, l’efficientamento energetico delle abitazioni e lo sviluppo di economie circolari focalizzate sulla riduzione dell’impronta di carbonio.

In sintesi, mentre le ondate di caldo continuano a mettere sotto pressione le reti elettriche globali, è fondamentale adottare misure proattive per garantire che le infrastrutture siano in grado di gestire l’aumento della domanda e prevenire blackout devastanti. La combinazione di soluzioni innovative e sostenibili può aiutare a garantire un futuro energetico sicuro e resiliente.