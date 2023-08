WindTre ripropone al pubblico una delle migliori campagne promozionali del periodo, il suo nome è Go 101 Star+ Digital Easy Pay, una bellissima offerta ricca di contenuti al giusto prezzo finale.

L’attivazione, come al solito del resto, è possibile solamente nei punti vendita in Italia, ma presenta due vincoli importanti: in primis la provenienza da Iliad o da un MNVO, in secondo luogo la permanenza come clienti di WindTre per un periodo di almeno 24 mesi, pena il pagamento di 49 euro di penale (o una parte di esso).

Premete qui per essere sicuri di ricevere oggi le offerte Amazon con i nuovi codici sconto gratis, potrete spendere molto poco ed avere tantissimi prezzi bassi.

WindTre, ecco la Go 101 Star+ Digital Easy Pay

Il prezzo fisso della Go 101 Star+ Digital Easy Pay è di 7,99 euro al mese, il canone, a differenza delle altre offerte, deve essere pagato direttamente tramite il conto corrente bancario o una carta di credito non ricaricabile, non è possibile affidarsi al credito residuo.

A prescindere da questo piccolo vincolo, il consumatore si trova a poter accedere ad un bundle di primissimo livello, caratterizzato da 101 giga di traffico dati alla velocità del 4G+, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché 200 SMS che possono essere spediti ad ogni numero di telefono.

In fase di attivazione, come vi abbiamo anticipato, non sarà necessario versare nemmeno un euro, rispettando il vincolo di 24 mesi. WindTre ipotizza una rateizzazione dei 49 euro in 2,08 euro al mese, ciò sta a significare che se doveste abbandonare l’azienda prima della scadenza del periodo, sarete costretti a pagare l’ammontare residuo.