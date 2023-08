Vodafone rientra tra le realtà del territorio nazionale perfettamente in grado di invogliare gli utenti all’acquisto di nuove SIM ricaricabili, con annessa portabilità obbligatoria. Le occasioni sono perlopiù legate ad offerte operator attack, ovvero pensate appositamente per tutti coloro che decidono di abbandonare uno specifico operatore telefonico, portando con sé il proprio numero di telefono.

L’accesso alla promozione, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è decisamente più rapido e semplice, poiché basterà collegarsi al sito, e scegliere di venire richiamati direttamente dall’operatore telefonico in questione. Sarà l’addetto ad indicarvi la soluzione più adatta in relazione alla vostra provenienza, ma vi diciamo subito che se foste in possesso di una SIM di Iliad o di un MVNO, potrete godere di una promozione davvero specialissima.

Vodafone, le offerte sono sempre più invitanti

Le offerte Vodafone sono assolutamente invitanti per il pubblico, ma nessuna sembra essere in grado di superare la bellezza della Vodafone Special, soluzione che parte da un prezzo di soli 7,99 euro, al quale gli utenti si devono abituare per il versamento mensile, con annesso addebito diretto del canone sul credito residuo della SIM ricaricabile.

Il bundle su cui sarà possibile fare affidamento risulta essere decisamente molto vario, tutto ha inizio con 150 giga di internet, fruibile alla massima velocità possibile che corrisponde al 4G+, passando per tutto il resto illimitato, inteso come minuti e SMS da utilizzare liberamente verso ogni numero in Italia.