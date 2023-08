La settimana prossima sarà quella del grande ritorno della Serie A. Dopo la pausa estiva, il campionato italiano è pronto a ripartire con molte novità sotto il fronte calcistico, ma con una grande conferma sul fronte televisivo. Ancora una volta, infatti, le partite della Serie A saranno disponibili su DAZN (che avrà l’esclusiva assoluta) e su Sky che trasmetterà tre incontri per ogni giornata.

Sky, le offerte in vista del ritorno della Serie A

Con la prospettiva del ritorno della Serie A, Sky ha preparato per i suoi abbonati delle offerte molto competitive. I clienti che scelgono la piattaforma satellitare potranno infatti contare su prezzi mai così bassi.

Le grandi proposte di Sky si legano alla garanzia dei listini smart. A disposizione degli abbonati con i listini smart ci saranno tutti i canali con uno sconto a lungo termine, con un minimo di permanenza pari a 18 mesi.

Di base, per la Serie A, gli utenti potranno scegliere la proposta Sky TV + Calcio. Il costo per il rinnovo di questo abbonamento sarà pari a 14,90 euro al mese per il primo anno e mezzo con possibilità di rinnovo di questo costo per i successivi 18 mesi.

Molto valida è anche la proposta Sky TV + Sport. In tale circostanza, il prezzo per gli abbonati sarà pari a 30,90 euro ogni trenta giorni per il primo anno e mezzo, sempre con la possibilità di un rinnovo per i successivi 18 mesi. Queste offerte di Sky sono a tempo limitato e possono essere attivate attraverso il sito ufficiale della pay tv.