Per chi non è molto informato sui sistemi di navigazione disponibili su Android Auto, bisogna sapere che esiste Waze, un’ottima alternativa a Google Maps e Mappe di Apple, anche se nelle ultime settimane sta ricevendo alcune lamentele a seguito di un bug molto fastiodoso.

L’app in questione funziona soprattutto tramite Android Auto, e in questo momento sta affrontando un problema che riguarda alcuni modelli di BMW che sfruttano questa funzionalità in modo integrato.

Bisogna dire che non tutto su Android Auto funziona sempre al primo colpo, e anche Waze nel tempo ha dovuto affrontare molti problemi e bug che hanno limitato le funzionalità per alcuni utenti. Ma fortunatamente questa volta riguarda solo le auto BMW: ecco cosa è successo.

Bisogna ancora aspettare

Alcuni modelli più avanzati delle BMW riescono ad integrare la funzionalità del GPS direttamente all’interno del display dove si trova il contagiri. BMW quindi permette ad Android Auto di integrare le sue funzioni all’interno del contagiri per dare le indicazioni stradali.

Il problema è che questa funzionalità di Waze per Android Auto non funziona più bene come una volta. Ma Google Maps funziona ancora, quindi significa che è un problema di compatibilità o di futuri aggiornamenti, e BMW non c’entra nulla con questo.

L’unica cosa che viene mostrata sul display è il “calcolo totale del percorso“, invece che le indicazioni complete e la mappa.

Sembra che al momento il team di sviluppo di Android Auto che si occupa di questi problemi abbia confermato il bug, ma non è ancora stata trovata una soluzione definitiva.