Quake 2 Enhanced, è ufficialmente uscito il nuovo sparatutto del 1997

Il mondo dei videogiochi è in fermento grazie all’annuncio di id Software e Bethesda riguardo al lancio dell’edizione rimasterizzata di “Quake II”, uno degli sparatutto in prima persona più iconici del 1997. Questa nuova versione, denominata “Quake II Enhanced“, non è solo una semplice rimasterizzazione, ma un vero e proprio upgrade che porta il gioco a nuovi livelli di eccellenza.

Quake 2 Enhanced: le novità del gioco

La prima cosa che salta all’occhio è l’aggiornamento grafico. “Quake II Enhanced” offre una risoluzione fino a 4K, modelli 3D perfezionati, animazioni più fluide e un effetto sangue migliorato. L’illuminazione è stata completamente rivista, creando un’atmosfera ancora più avvolgente. Gli effetti come l’antialiasing e la profondità di campo sono stati aggiunti, elevando l’esperienza visiva a standard di altissima qualità, superando anche quanto fatto con “Quake Enhanced”.

Ma le novità non finiscono qui. Nel pacchetto base del gioco sono state incluse le espansioni “The Reckoning” e “Ground Zero”, entrambe rimasterizzate. La vera sorpresa, però, è “Call of the Machine”, un’espansione inedita che offre nuovi spunti di gioco, ideale per chi ha già giocato a “Quake II” in passato e desidera nuove sfide.

Un altro aspetto degno di nota è l’inclusione di “Quake II 64”, versione del gioco originariamente rilasciata solo per Nintendo 64. Questa versione sarà disponibile gratuitamente per chi acquista “Quake II Enhanced”. Inoltre, gli appassionati di multiplayer saranno felici di sapere che è stata confermata una modalità multiplayer online per un massimo di quattro giocatori, con la possibilità di crossplay, permettendo di giocare con amici indipendentemente dalla piattaforma di gioco.

Infine, la colonna sonora rimane invariata, mantenendo le tracce originali dei Sonic Mayhem, un dettaglio che sicuramente farà piacere ai fan di lunga data. “Quake II Enhanced” è ora disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 e PS5, al prezzo di 9,99€. Per gli abbonati al Game Pass di Microsoft, il gioco è già disponibile senza costi aggiuntivi.