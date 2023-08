Monopattini elettrici, ecco il listino di targa e assicurazione

Nell’era della mobilità sostenibile, i monopattini elettrici sono diventati una scelta popolare per molti. Tuttavia, oltre all’acquisto del monopattino stesso, è essenziale considerare anche la targa e l’assicurazione, elementi fondamentali per la circolazione legale di questi mezzi.

Monopattini elettrici: il prezzo di targa e assicurazione

Il costo della targa per un monopattino elettrico è fissato a 100 euro. Questa cifra comprende la targa, la carta di circolazione e la prima annualità di assicurazione. Per ottenere l’immatricolazione, è necessario rivolgersi al proprio Comune di residenza, che provvederà a rilasciare sia la carta di circolazione che la targa. Questo processo prevede la compilazione di un modulo di richiesta, l’allegato di una fotocopia della carta d’identità e della patente di guida, e il pagamento della tassa di immatricolazione.

L’assicurazione, d’altra parte, è obbligatoria per tutti i monopattini elettrici che circolano su strade pubbliche. Il costo varia in base alla compagnia assicurativa scelta e al tipo di copertura desiderata. Le assicurazioni online offrono un modo semplice e conveniente per confrontare le offerte di diverse compagnie e acquistare la polizza più adatta alle proprie esigenze in pochi minuti.

Anche se in alcune aree, come le zone pedonali o i parchi, la targa e l’assicurazione potrebbero non essere obbligatorie, è sempre consigliabile avere entrambe se si prevede di utilizzare il monopattino in aree trafficate o su strade pubbliche. Questo non solo garantisce la conformità alle leggi locali, ma offre anche una maggiore tranquillità in caso di incidenti o danni.

Inoltre, le compagnie assicurative offrono diverse opzioni di copertura, tra cui la responsabilità civile, la copertura per danni materiali e quella contro il furto. Prima di decidere, è fondamentale valutare le proprie esigenze e informarsi sulle normative locali. Sebbene possa sembrare un costo aggiuntivo, avere una targa e un’assicurazione offre una protezione preziosa e consente di godere appieno dei benefici di un monopattino elettrico come mezzo di trasporto urbano sostenibile.