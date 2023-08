Luna, il pianeta compare in foto per la prima volta grazie a Chandrayaan-3

La missione “Chandrayaan-3” dell’Indian Space Research Organisation ha recentemente catturato e diffuso un filmato spettacolare della superficie lunare. Questa sonda, il cui nome in sanscrito significa “veicolo lunare”, è stata lanciata il 14 luglio dalla base di Satish Dhawan, situata nel sud dell’India. Dal 5 agosto, Chandrayaan-3 orbita attorno alla Luna, con l’obiettivo principale di rilasciare un rover per esplorare una regione poco studiata del nostro satellite: il Polo Sud lunare.

Luna: in cosa consiste la missione Chandrayaan-3?

La missione ha l’ambizione di fornire dati preziosi alla comunità scientifica riguardo alle caratteristiche del suolo e delle rocce lunari, alle loro composizioni chimiche ed elementari e, in particolare, alla presenza di acqua. Se tutto andrà come previsto, e il rover riuscirà ad atterrare sulla Luna tra il 23 e il 24 agosto, l’India entrerà nella storia come il quarto Paese a portare con successo un veicolo sulla superficie lunare, seguendo le orme degli Stati Uniti, dell’Unione Sovietica e della Cina.

Tuttavia, non è la prima volta che l’India tenta una missione del genere. Nel 2019, un tentativo precedente si concluse in modo tragico quando il lander si schiantò sulla superficie lunare a causa di un malfunzionamento dei propulsori frenanti. Questo incidente ha rappresentato un duro colpo per l’organizzazione spaziale indiana, ma non ha scoraggiato gli sforzi del Paese nell’esplorazione spaziale.

Le immagini catturate da Chandrayaan-3 sono un testamento della capacità tecnologica e dell’ambizione dell’India nel campo dell’esplorazione spaziale. Oltre a fornire una visione dettagliata della superficie lunare, queste immagini rappresentano un passo avanti nella comprensione del nostro satellite e potrebbero avere implicazioni significative per future missioni spaziali, sia per l’India che per la comunità spaziale globale.

In un’era in cui la corsa allo spazio è diventata nuovamente un punto focale per molte nazioni, l’India sta dimostrando di essere un giocatore chiave, con l’obiettivo di espandere la nostra conoscenza dello spazio e dei suoi misteri. Con missioni come Chandrayaan-3, l’India non solo rafforza la sua posizione nel panorama spaziale globale, ma contribuisce anche al progresso collettivo dell’umanità nella sua incessante ricerca di esplorare l’ignoto.