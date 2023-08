La tecnologia è fortemente scontata da Lidl, il volantino convince tutti all’acquisto con una buonissima dose di sconti speciali e di prezzi che riescono ad avvicinare sempre più utenti ai prodotti di alto livello, promettendo in cambio un risparmio quasi mai visto prima d’ora.

Il volantino, di cui vi parleremo nel nostro articolo, è da ritenersi attivo solamente nei negozi fisici, questo perché sul sito ufficiale non si può trovare altrimenti, o meglio non sono disponibili gli stessi sconti speciali. L’unico appunto che dobbiamo fare, e riguarda tutte le campagne di Lidl, va a toccare la disponibilità di scorte, ricordatevi che sono limitate.

Lidl, questi sono gli sconti incredibili

Lo speciale di Ferragosto di Lidl ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperta, sono tantissimi i prodotti che è possibile acquistare a prezzi scontati, ma la nostra attenzione è stata irrimediabilmente catturata dalla presenza di un buonissimo robot aspirapolvere, che oggi costa solamente 119 euro.

Lo diciamo subito, non si tratta di un modello particolarmente performante, nè che presenta la possibilità di controllo tramite l’applicazione ufficiale, ma considerando il valore finale da sborsare, lo possiamo considerare più che valido, poiché è controllabile direttamente dal telecomando, e presenta un sistema di navigazione abbastanza soddisfacente con 10 sensori antiurto e 3 sensori anticaduta.

In confezione è presente tutto il necessario per il funzionamento, come le spazzole di ricambio laterali, la spazzola centrale ed il filtro. Per maggiori informazioni ricordiamo che è possibile acquistarlo solo in negozio.