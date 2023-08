Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota e diffusissima metodica di truffa infatti colpisce senza distinzioni tutti coloro che si interfacciano al web, l’obbiettivo primario è quello di conquistarsi dati sensibili come codici di accesso bancari e le passwords per gli account ufficiali, in modo da usarli a proprio vantaggio in furti di denaro o di identità.

Generalmente questo tipo di truffa esordisce attraverso una falsa comunicazione spacciata come avviso da parte di un ente autorevole, il cui nome viene sfruttato per attrarre la fiducia di chi legge, inducendolo in errore con maggiore facilità, il corpo testo di queste comunicazioni infatti contiene delle indicazioni che portano la vittima a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati dannosi che una volta eseguiti inizieranno a spiare il PC della vittima.

Phishing svuota conto corrente

La nuova mail di phishing che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce tutti gli elementi citati sopra, quest’ultima prendendo il nome di Intesa Sanpaolo, avvisa la vittima della necessità di aggiornare i propri dati sensibili per poter attivare un nuovo sistema di sicurezza ed evitare il blocco del conto, ovviamente si tratta di informazioni fasulle e mendaci, scritte per indurre il lettore in errore per fargli scrivere le proprie credenziali su una falsa area clienti della banca all’interno della quale i suoi dati verrebbero immediatamente copiati e inviati al creatore della truffa consentendogli di derubarlo con estrema facilità.