Iliad non molla la presa in quest’estate e per i giorni di Ferragosto ha pensato ad una promozione davvero imperdibile per tutti gli utenti. Il provider ha deciso di lanciare infatti una nuova ricaricabile low cost in edizione limitata per migliorare la sua già ricca proposta, Giga 150.

Iliad, ad agosto la tariffa da 180 Giga e due offerte segrete

La ricaricabile in questione si chiama Flash 180. Gli abbonati che attiveranno questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 180 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo di questa proposta è di 9,99 euro al mese. La promozione, che comprende anche la connessione 5G a costo zero, è attivabile sino al prossimo 14 settembre.

Oltre ala Flash 180, i clienti che desiderano attivare una SIM con Iliad avranno altre due opportunità segrete, attraverso il sito ufficiale del provider.

La prima ricaricabile segreta di Iliad è la Giga 100. Questa ricaricabile prevede consumi senza limiti per le chiamate e per l’invio degli SMS verso tutti i numeri della rubrica. Inoltre, gli abbonati avranno anche 100 Giga per la connessione internet, sempre con la velocità del 5G. Il costo per il rinnovo sarà di soli 7,99 euro al mese.

Come alternativa, gli abbonati di Iliad potranno anche scegliere la Dati 300. Il pacchetto del provider in questo caso prevede 300 Giga per la navigazione di rete, con l’ausilio della rete 5G senza minuti per le chiamate. Il costo mensile per il rinnovo della proposta sarà pari a 13,99 euro.