ho.Mobile si prende nuovi utenti di forza da Iliad e gli altri MVNO del nostro territorio, mettendo subito sul piatto una campagna promozionale più unica che rara, con la quale è davvero semplice pensare di accedere a tantissimi contenuti.

In questi giorni sul sito ufficiale di ho.Mobile è stata attivata una nuova soluzione decisamente interessante, infatti i consumatori che sono in possesso dei suddetti requisiti possono attivare gratuitamente la promo migliore del momento, partendo proprio dai costi iniziali completamente azzerati, se non gli 11 euro necessari per la prima ricarica (con i quali viene coperta la mensilità iniziale).

ho.Mobile, le offerte ed il prezzo di 10,99 euro

La promozione di cui vi parliamo oggi ha un costo fisso di soli 10,99 euro al mese, il canone deve essere versato direttamente con il credito residuo, ed allo stesso tempo gli utenti si ritrovano a poter godere di un bundle assolutamente invidiabile: minuti e SMS senza limiti, con annessi 300 giga di traffico dati al mese.

La navigazione è a buona velocità, ricordate comunque che è limitata rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere presso gli altri operatori telefonici tradizionali, un piccolo vincolo da tenere sempre bene a mente, nonostante in questo caso si appoggi direttamente alla rete telefonica di Vodafone.

L’attivazione della suddetta promo è comunque vincolata alla portabilità del numero, ciò sta a significare che l’utente finale è costretto al cambio operatore, in caso contrario non sarà possibile accedere all’offerta stessa.