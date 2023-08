GoPro HERO 9 su Amazon quasi a metà, battuta Euronics

Le grandi offerte che arrivano su Amazon, molto spesso riguardano la tecnologia e tutti gli altri oggetti del mondo dell’elettronica. Per questo motivo gli appassionati si rifanno sempre al solito sito e-commerce, ormai famoso in tutto il mondo da tempo, per acquistare i loro dispositivi preferiti. Soprattutto videocamere e pezzi del genere sembrano avere una corsia preferenziale, visto che sono tantissimi questi dispositivi ad arrivare in vendita su Amazon. Acquistare una GoPro potrebbe essere sempre la migliore soluzione se si cerca qualcosa del genere, soprattutto se siete pronti ad andare in vacanza.

GoPro Hero 9 in offerta su Amazon con tutte le sue migliori caratteristiche

Questa è una delle telecamere sportive che godono della maggior parte delle funzionalità esclusive presenti nell’ambito. La GoPro Hero 9 è infatti in grado di concedere svariate possibilità agli utenti presentando inoltre due schermi, uno davanti più piccolo e uno dietro più grande.

Per quanto riguarda i video, possono essere girati fino alla risoluzione in 5K con l’obiettivo da 20 MP. La stabilizzazione è una delle funzioni più interessanti di questa GoPro, siccome anche i video più movimentati risulteranno fermi e agevoli da riguardare.

Per portarla a casa, gli utenti possono pagarla oggi solo 249,90 €. Il prezzo scende infatti del 42%: per acquistarla ora bisogna aggiungerla al carrello.