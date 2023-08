GETTONE TELEFONICO: devi sapere quanto vale questo pezzo storico

Molto tempo fa non esistevano i telefoni personali e le prime volte serviva recarsi presso alcuni dispositivi universali per comunicare con il prossimo. Oggi risulta molto semplice effettuare una telefonata, ma all’epoca era basilare attenersi ad alcuni procedimenti specifici. Quello che era necessario era il cosiddetto gettone telefonico, un pezzo del passato che in tanti ricorderanno, soprattutto le persone più in là con l’età.

Oggi questi oggetti simili a delle monete che un tempo erano indispensabili, sono diventati dei veri e propri pezzi da collezione. Questi possono infatti valere davvero tanto, almeno secondo i collezionisti che con la loro richiesta hanno contribuito ad accrescerne il valore. Sarebbe quindi molto interessante trovare un gettone telefonico oggi, così da ricavarne una piccola fortuna.

Gettone telefonico: ecco qual è la variante più ricercata e di valore

Ci sono diversi esemplari che sono differenti tra loro per via dell’anno di produzione. Sono stati messi in circolo dal 1959 fino al più recente 1980, avendo una forma che ancora oggi è presente nel caso di alcuni gettoni utili per altre operazioni.

Il gettone telefonico può variare il suo valore in base alla dimensione e alla regione di provenienza. Ci sono a caratterizzarlo tre scanalature che favorivano l’inserimento all’interno della gettoniera del telefono, ma l’aspetto principale sono le quattro cifre che conferiscono al pezzo un significato ben preciso.

Le prime due cifre rappresentavano l’anno di produzione, mentre nelle altre due c’era il mese. Un gettone oggi può valere fino a 35 € se è conservato in buono stato e soprattutto si fior di conio.